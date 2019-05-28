Зась получил недостающее добро Пашиняна

Ереван, , 21:42 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 28 мая, принял кандидата на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, на встрече также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Армении Игорь Назарук.

Премьер-министр приветствовал гостей в правительстве Армении и подчеркнул важность того факта, что кандидатура генерального секретаря ОДКБ была согласована странами-членами организации.

«Приятно, что мы пришли к согласию, и с 1 января 2020 года вы по принципу ротации примете пост генерального секретаря ОДКБ. ОДКБ является одним из важнейших элементов системы безопасности Республики Армения, и Армения заинтересована в эффективной работе этой структуры. Деятельность ОДКБ в нашем регионе должна способствовать поддержанию баланса и мира», — отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр добавил, что государства-члены ОДКБ должны действовать в соответствии с буквой и духом устава организации, и Армения привержена этим принципам. Никол Пашинян выразил надежду, что Станислав Зась своей деятельностью будет содействовать сотрудничеству между государствами-членами ОДКБ в области безопасности и повышению эффективности обеспечения коллективной безопасности.

Станислав Зась поблагодарил премьер-министра Пашиняна за прием и поддержку Арменией его кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ. Он отметил, что за время своей работы приложит максимум усилий для повышения эффективности деятельности ОДКБ и развития сотрудничества между государствами-членами.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ. Были затронуты вопросы безопасности, военно-технического сотрудничества, сохранения военного баланса в регионе и др.

Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения намерена в атмосфере диалога продолжить совместную работу по формированию эффективной повестки и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Станислав Зась еще раз подчеркнул, что, приняв пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года, своей деятельностью будет служить достижению этих целей и укреплению сотрудничества между государствами-членами в сфере безопасности.

Он также поздравил премьер-министра Республики Армения и армянский народ с Днем Республики, пожелав мира, благополучия и процветания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая главы МИД стран-членов ОДКБ одобрили кандидатуру Станислава Зася на должность генсека альянса, который займет эту должность с 1 января 2020 года.

Ранее Зась уже посетил все страны-члены ОДКБ, и ему оставалось только получить одобрение Армении, чтобы с 1 января 2020 года занять пост генсека ОДКБ на ротационной основе.

До 1 января 2020 года пост генсека ОДКБ должен был занимать представитель Армении Юрий Хачтуров. Однако после того, как против него в Армении было заведено уголовное дело Хачатуров был отозван с поста генсека. После этого Армения безуспешно пыталась назначить на этот пост другого своего представителя. Против этого решения выступили Белоруссия и Казахстан, которые заявили, что пост главы ОДКБ согласно принципу ротации должен занять представитель Белоруссии, которая представила кандидатуру Сазя. В итоге было решено, что до окончания срока, отведенного Армении, пост генсека займет представитель России.

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