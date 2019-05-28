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Зеленский не оправдал ожиданий жителей ЛНР

Политика

Новому президенту нет дела до жителей Донбасса

Зеленский не оправдал ожиданий жителей ЛНР
Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина
Владимир Зеленский

Москва, 28 мая 2019, 21:07 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский не сделал ничего, что он него ждали жители Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«От нового украинского президента мы ждали как минимум того, что он заявлял в иннаугурационной речи, что он сделает всё, чтобы прекратить огонь и выйти на диалог. Ни того, ни другого он не сделал. Приказа о прекращении огня нет. Это первый пункт, с чего всё начинается. Он находился в 400 метрах от перехода КПП ВВ станицы Луганская, где 10−15 тысяч бабушек и дедушек перелазят через разбитый мост, чтобы приехать в пенсионный фонд в станице Луганской, чтобы сфотографироваться с пенсионным билетом, потому что им каждые два месяца надо подтверждать, что они живы», — отметил Мирошник.

Представитель ЛНР рассказал, что Зеленский не хочет общаться с простыми жителями в Донбассе и предположил, что связано это с опасениями увидеть неприятные картины.

«Там были батальоны «Азов», «Айдар», «Торнадо», там дома разбиты и разграблены», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращение украинского гражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по всей видимости, продиктовано желанием Зеленского ослабить партию Петра Порошенко. Такое мнение высказал политолог Виктор Таран.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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