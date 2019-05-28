СМИ сообщили подробности захвата российского сотрудника ООН в Косово

Приштина, , 19:00 — REGNUM Представитель России в миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был задержан косовским спецназом во время штурма сербских баррикад в общине Зубин Поток на севере края, сообщает 28 мая информационное агентство Associated Press.

По словам косовских силовиков, российский дипломат вместе с еще одним сотрудником ООН участвовал в защите баррикад.

«Мы их задержали в районе баррикад ввиду их участия», — цитирует агентство слова начальника косовской полиции.

По информации сербских СМИ, Михаил Краснощеков поступил в больницу с ушибами челюсти и глаза. Заявлений для прессы российский дипломат пока не делал.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая крупные силы косовского спецназа на 73 спецавтомобилях вторглись на территории четырех сербских общин на севере края, где захватили 30 человек, заявив, что проводят операцию по борьбе с организованной преступностью с одобрения прокуратуры Приштины.

СМИ сообщили о выдвижении сербских военных к административной границе Косово.

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