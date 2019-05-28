Вынесен приговор по уголовному делу сына сити-менеджера Чебоксар

Чебоксары, , 12:16 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 28 мая, вынесен приговор по уголовному делу в отношении сына сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова. Калининский районный суд признал его виновным в нанесении побоев и нападении на полицейского, назначив условный срок. В зале суда во время оглашения приговора присутствовали журналисты и мэр города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сына столичного сити-менеджера обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 116 УК РФ («Нанесение побоев»). Его задержали в ночь с 8 на 9 февраля 2019 года. В ходе разбирательств было установлено, что сын градоначальника в ту ночь отправился из кальянной с друзьями в частный дом, где произошла потасовка. Была вызвана полиция. В отделении полиции осуждённый «говорил неприятные вещи», а затем ударил полицейского «кулаком в область правой щеки».

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Тогда Алексей Ладыков заявил, что сын «свою вину признал, раскаялся и готов понести наказание по всей строгости закона». И извинился перед потерпевшими. Отметим, что градоначальнику приходится публично извиняться за своего сына не впервые: в 2016 году, в 17-летнем возрасте, парень попал в ДТП.

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По данным местных СМИ, с потерпевшими достигнуто мировое соглашение, в целом выплачена компенсация ущерба 300 тыс. рублей.

Калининский районный суд Чебоксар признал подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях, назначив за нападение на полицейского 1 год четыре месяца лишения свободы, за нанесение побоев — 240 часов обязательных работ. По «совокупности преступлений в виде поглощения менее строгого наказания более строгим», назначен один год четыре месяца условного лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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