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Турция объявила о начале операции на севере Ирака

Политика

Атаки направлены против РПК

Турция объявила о начале операции на севере Ирака
Турецкие солдаты

Анкара, 28 мая 2019, 11:39 — REGNUM  Наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака начали турецкие военные. С таким заявлением выступило 28 мая минобороны Турции.

Операция «Лапа» против террористов стартовала на севере Ирака 27 мая. После ударов артиллерийских батарей и воздушных атак в неё вступили воздушно-десантные бригады, говорится в сообщении.

Операция в регионе Хакурк нацелена на нейтрализацию самих террористов и их убежищ. Операция проходит с привлечением вертолетов АТАК, уточнили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, удары Турции направлены на объекты Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз для безопасности Турции.

Так, 27 мая Турция осуществила воздушный налет на укрытия, склады с оружием и живую силу РПК в районах Авасин-Басиян и Хакурк. Атаки предпринимались и 25 мая.

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