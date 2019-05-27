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Нетаньяху сделал заявление после удара по Сирии

Политика

«Мы не готовы терпеть никакую агрессию против нас»

Иерусалим, 27 мая 2019, 23:45 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление после удара израильских ВВС по территории Сирии, 27 мая передаёт агентство Reuters.

«Наша политика ясна: мы не готовы терпеть никакую агрессию против нас. Мы ответим силой и агрессией», — заявил Нетаньяху в видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 27 мая, ВВС Израиля нанесли удары в сирийской провинции Кунейтра и по аэропорту Алеппо. Согласно заявлению военных — в ответ на обстрел израильского истребителя с территории Сирии.

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Война в Сирии
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