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Посредники по Карабаху намерены посетить «конфликтующие» столицы

Политика

Премьер-министр Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись возможности принятия мер в сфере гуманитарных контактов и контактов между людьми

Посредники по Карабаху намерены посетить «конфликтующие» столицы
Иллюстрация:  primeminister.am
Никол Пашинян и посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Ереван, 27 мая 2019, 23:30 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня, 27 марта, сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахаского конфликта Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

«Стороны обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы, касающиеся формирования атмосферы, способствующей миру», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

В нём также уточняется, что премьер-министр Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись также возможности принятия мер в сфере гуманитарных контактов и контактов между людьми.

Как ранее сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в конце мая ожидается визит посредников по урегулировании карабахского конфликта в регион, сопредседатели посетят Ереван, Степанакерт и Баку.

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Нагорно-карабахский конфликт
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