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Самого влиятельного политика Румынии посадили в тюрьму на 3,5 года

Политика

Лидер румынских социал-демократов осужден за коррупцию и превыщение полномочий

Бухарест, 27 мая 2019, 22:58 — REGNUM  Лидера правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгню приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за коррупцию и превышение полномочий. Как передает ИА REGNUM, Верховный кассационный суд Румынии оставил в силе приговор предыдущей инстанции, и он вступил в силу. В тот же день Драгню доставили в тюрьму Рахова.

В деле речь идет о событиях с 2006 по 2010 гг, когда Драгня возглавлял местный совет уезда Телеорман. Суд признал его виновным в том, что он требовал от местных чиновников взять на работу своих однопартийцев.

Драгня является самым влиятельным политиком Румынии, возглавляемые им социал-демократы контролируют правительство и парламентское большинство.

Читайте ранее в этом сюжете: Самого влиятельного политика Румынии приговорили к 3,5 годам тюрьмы

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