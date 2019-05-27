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Последнее слова за Пашиняном: Зачем Зась приехал в Армению

Политика

Ранее Зась уже посетил все страны-члены ОДКБ и ему остаётся только получить одобрение Армении, чтобы с 1 января 2020 года занять пост генсека ОДКБ

Последнее слова за Пашиняном: Зачем Зась приехал в Армению
Иллюстрация: Официальная публикация
Станислав Зась

Ереван, 27 мая 2019, 22:11 — REGNUM  Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась сегодня, 27 мая, прибудет в Армению. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Станислав Зась является кандидатом на должность генерального секретаря ОДКБ. Об этом было заявлено в Бишкеке во время встречи министров иностранных дел стран-членов ОДКБ.

В повестке дня визита Зася в Армению встреча с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

23 мая главы МИД стран-членов ОДКБ одобрили кандидатуру Станислава Зася на должность генсека альянса, который в случае одобрения со стороны руководителей всех государств-членов организации займет эту должность с 1 января 2020 года.

Ранее Зась уже посетил все страны-члены ОДКБ и ему остаётся только получить одобрение Армении, чтобы с 1 января 2020 года занять пост генсека ОДКБ.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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