Грибаускайте обещает помогать Науседе советами, как править Литвой

Вильнюс, , 17:44 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая завершит свой срок полномочий 12 июля, сегодня, 27 мая, встретилась с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После непродолжительного разговора один на один, уходящая президент и избранный новый глава страны вышли к журналистам, однако брифинга не получилось — его прервала сама Грибаускайте. После короткого комментария в начале самой Грибаускайте, а затем Науседы, уходящая президент кивком головы указала, что никаких ответов на вопросы не будет и удалилась. Этому же примеру последовал избранный президент.

В своём коротком комментарии Грибаускайте отметила, что нашла с Науседой общий язык.

«После всего напряжения приятно видеть, что есть много общего понимания о государстве и о том, что нужно будет сделать», — сказала она, подчеркнув, что большой процент поддержки Науседы на выборах накладывает на него огромные обязательства.

«Это не только огромное доверие, но и огромная ответственность. Поэтому я чувствую большую человеческую обязанность помочь. И вся моя команда готова помочь», — продолжила она.

«Президент передала своё видение ситуации, передала информацию о тех делах, которые скоро ожидаются. Мы обменялись мнениями по актуальным вопросам. Вижу, что есть желание во имя Литвы провести процесс передачи (власти) как можно более прозрачно», — сказал Науседа. Он высоко оценил желание Грибаускайте ему помогать на посту президента и заверил, что воспользуется этим предложением.

На этом брифинг закончился, журналисты хором задавали свои вопросы в спины уходящих президентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 26 мая прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу боролись кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа. Науседа победил с результатом в 65,86%. Ингрида Шимоните получила 32,86%.