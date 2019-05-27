Суд Германии вынес приговор участникам «полиции шариата»

Берлин, , 17:14 — REGNUM Немецкий суд вынес приговор участникам «полиции шариата» из Вупперталя, 27 мая передает агентство Associated Press.

Семеро участников группы были признаны виновными в незаконном ношении форменной одежды и получили штрафы от 300 евро ($335) до 1800 евро ($2015).

Мужчины, назвавшие себя «полицией шариата», привлекли внимание властей в 2014 году — участники группы в оранжевых жилетах раздавали в городе Вупперталь листовки.

В «исламистских» листовках заявлялось, что в районе действуют законы шариата, введен запрет на алкоголь, музыку и порнографию.

В 2016 году участники «полиции шариата» были оправданы судом. Суд счел, что жилеты не являются униформой и не могли запугать других граждан. Однако федеральный суд назначил повторное рассмотрение.

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