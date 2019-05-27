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Компании Казахстана и Чехии планируют расширить сотрудничество

Политика

Чешские предприниматели заинтересованы в производстве и поставках горнодобывающего оборудования

Караганда, Казахстан, 27 мая 2019, 14:59 — REGNUM  Компании из Чехии планируют наладить сотрудничество с промышленными производителями Карагандинской области Казахстана. Об этом 27 мая заявил посол Чехии в республике Рудольф Гикл на встрече с акимом (главой) региона Ерланом Кошановым, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, чешские предприниматели заинтересованы в производстве и поставках горнодобывающего оборудования. Дипломат предложил также наладить сотрудничество в гражданской авиации. В частности, Чехия предлагает организовать поставки ультралегких самолетов для авиашколы.

Заместель акима (главы) Карагандинской области Алмас Айдаров предложил чешским предпринимателям организовать производство оборудования непосредственно в регионе.

Напомним, 13 июня 2018 года в Праге состоялась конференция по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Чехией. Участники мероприятия отметили, что между странами налажено активное сотрудничество на уровне высших законодательных органов.

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