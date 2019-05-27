Экс-президент Ботсваны вышел из правящей партии

Габороне, , 14:18 — REGNUM Экс-президент Ботсваны Ян Кхама покинул правящую партию страны в субботу, 25 мая, из-за политических разногласий со своим преемником. Конфликт угрожал расколу в партии, правящей в стране с обретения ей независимости в 1966 году, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, Кхама передал власть Мокветси Масиси в 2018 году после нахождения у власти в течение десятилетия. Однако вслед за вступлением на пост президента Ботсваны Масиси начал вступать в регулярные конфликты с бывшим союзником Кхамой.

Последнее разногласие произошло по причине решения Масиси отменить запрет охоты на слонов. Правительство Кхамы ввело этот запрет в 2014 году.

Перед собранием в деревне Серове в субботу, 25 мая, Кхама заявил о своем переходе из правящей партии «Демократическая партия Ботсваны» (BDP) на сторону оппозиции.

«Я прибыл сюда, чтобы заявить, что я разрываю связи с BDP, так как я больше не признаю эту партию. Избрание Масиси в качестве моего преемника было ошибкой. С настоящего момента я буду работать с оппозицией и гарантирую то, что BDP потеряет власть на выборах в октябре», — заявил Кхама.