Выборы по открытым спискам: Рада готовится рассмотреть Избирательный кодекс

Киев, , 13:43 — REGNUM Избирательный кодекс Украины, который предполагает выборы в парламент страны по открытым партийным спискам, должен быть незамедлительно подготовлен ко второму чтению. Такое поручение в ходе сегодняшнего согласительного совета групп и фракций Рады, 27 мая, председателю комитета по вопросам правовой политики и правосудия дал спикер парламента Андрей Парубий.

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Парубий подчеркнул, что, по его мнению, парламент должен принять Избирательный кодекс с открытыми списками.

«Я считаю, это большое обязательство Верховной рады Украины этого созыва», — сказал спикер.

Видео опубликовано пресс-службой Верховной рады Украины

Председатель Рады выразил надежду, что парламентарии приступят к рассмотрению кодекса уже на следующей пленарной неделе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады VIII созыва и проведении внеочередных выборов 21 июля. Соответствующее решение новый украинский лидер принял, опираясь на 106 статью Конституции Украины, которая даёт главе государства право прекратить полномочия ВРУ, в случае если в парламенте нет коалиции.

Кроме того, Зеленский предложил отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Раду с 5% до 3%. На внеочередном заседании парламента 22 мая законопроекты Зеленского не были включили в повестку сессии. Следующее заседание Рады состоится 28 мая.

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