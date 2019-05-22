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Радикалы пришли к зданию Рады с требованием изменить закон о выборах

Политика

Митинг проходит спокойно

Радикалы пришли к зданию Рады с требованием изменить закон о выборах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 22 мая 2019, 14:47 — REGNUM  Несколько сотен представителей неонацистских партий «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрались возле здания Верховной рады в Киеве с требованием понизить проходной барьер в парламент с 5% до 3%, а также открыть списки партий. Об этом сообщает 22 мая информационное агентство «УНИАН».

Отмечается, что порядок поддерживают около 30 сотрудников правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предусматривающий данные изменения, был подан президентом Украины Владимиром Зеленским, однако Верховная рада не включила его в повестку дня.

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Политическая жизнь Украины
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