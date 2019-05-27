Борьба с ИГ*: Париж признал право Ирака казнить граждан Франции

Париж, , 12:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции выпустило заявление, в соответствии с которым признает право Ирака казнить французских граждан. Об этом 27 мая сообщается на официальной странице дипломатического ведомства.

Речь шла о трех членах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были приговорены судом Ирака к смертной казни.

«Франция принципиально выступает против смертной казни всегда и везде. Однако она уважает суверенитет Ирак, а террористы должны отвечать за свои преступления», — говорится в заявлении.

Напомним, Ирак после фактической победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приступил к активным судебным разбирательствам в отношении лиц, подозреваемых в связях с террористами. Судебные инстанции приговаривают к наказанию всех тех, чья причастность к группировке была доказана, несмотря на гражданство обвиняемых.

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