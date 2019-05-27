Косачёв выступил за начало работы Комитета парламентского сотрудничества

Москва, , 11:08 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает актуальным возобновить работу Комитета парламентского сотрудничества Россия — ЕС, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Надо, разумеется, возобновлять работу Комитета парламентского сотрудничества Россия — ЕС. Его заморозка не принесла никаких результатов, кроме нарастания взаимного непонимания», — отметил Косачёв в Facebook.

Он заверил, что российская сторона готова к такому сотрудничеству.

«Будем ждать сигналов от нового состава Европарламента», — подчеркнул сенатор.

Комментируя итоги выборов в Европарламент, Косачёв отметил, что «единственной неожиданностью голосования в Европарламент стала высокая явка избирателей, ибо сами его результаты укладываются в рамки большинства прогнозов».

По его мнению, оправдался главный из прогнозов — Европа по-прежнему пребывает в зоне высокой турбулентности.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Европарламент показали рост влияния новых сил — депутат Госдумы