Депутат Европарламента от Литвы назвала Науседу «пустой картинкой»

Вильнюс, , 09:58 — REGNUM

Новый избранный президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 27 мая, принимает не только поздравления с победой, но и критику, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, победившая на выборах в Европарламент от списка общественного комитета имени себя, политик Аушра Мальдейкене жестко раскритиковала Науседу. По её словам, он является «пустой картинкой».

«Он не высказал ни одной чёткой, оригинальной мысли по ни одному из вопросов — ни по внутренней, ни по внешней политике. Он повторял банальности и красиво держал жену за руку», — комментируя выборы, сказала Мальдейкене.

Науседа действительно всю кампанию держался неконфликтно и избегал категоричных суждений. Это даже привело к курьёзу, когда перед первым туром при поддержке ЦИК Литвы был запущен специальный сайт с тестом для избирателей, которые ещё не определились за кого голосовать. Любое лицо, ответив на ряд вопросов, могло графически увидеть, к какому кандидату их личное мнение наиболее близкое. Вопросы — об однополых браках, легализации марихуаны, ограничении протестных акций, интеграции иностранной рабочей силы, свободном рынке, дислокации войск НАТО в Литве и так далее. Всего — 30 вопросов на разные темы.

Варианты ответов, стандартные в таком случае — приводится утверждение, а проходящий тест должен отметить: «полностью согласен», «скорее согласен», «ни да, ни нет», «скорее не согласен», «полностью не согласен» и «у меня нет мнения». Последний вариант отмечен во всех вопросах изначально, как пример, который можно изменить.

Если в тесте не отвечать ни на одно из утверждений, и везде оставить изначальный вариант «у меня нет мнения», то точка отвечающего почти полностью совпадает с фотографией экономиста Гитанаса Науседы. Такой результат теста стал предметом шуток среди литовцев в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 26 мая прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу боролись кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.