Понедельник, 27 Мая 2019 года
09:54:00 МСК

Только эмоции: слова Трампа о переговорах с Ираном

Политика

Высказывание не вяжется с остальными действиями президента США

Москва, 27 мая 2019, 09:48 — REGNUM  Практически все уже привыкли к тому, что президент США Дональд Трамп непоследователен в своих действиях, и в частности в отношении Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Сначала Трамп угрожает военными действиями, потом вводит многочисленные санкции против Ирана, запугивает европейских партнеров Ирана, и вот вдруг неожиданное предложение о переговорах», — отметил политолог.

По его мнению, предложение президента США кажется сомнительным, потому что все остальное уже реально действует, а основы для переговоров сегодня не существует.

«Прежде всего потому, что даже главы МИДов двух стран не встречались и не сверяли исходные позиции для переговоров. То есть предложение Трампа — это эмоциональное высказывание, которое не вяжется с его остальными действиями», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что США готовы к переговорам с Ираном в том случае, если Тегеран захочет их начать.

Читайте также: Трамп допустил возможность переговоров с Ираном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить