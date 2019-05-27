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Президент Казахстана и председатель коллегии ЕЭК провели переговоры

Политика

29 мая в Нур-Султане пройдет пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета

Нур-Султан, 27 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Подготовку к юбилейному саммиту глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, передает 27 мая телеканал «Хабар 24».

В рамках переговоров председатель коллегии ЕЭК выразил главе Казахстана благодарность за дружественный прием. Стороны обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента Казахстана.

Напомним, пятое юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 29 мая в Нур-Султане. В мероприятии примут участие главы России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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