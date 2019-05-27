В праймериз «Единой России» в Ингушетии приняли участие 10,55% избирателей

Магас, , 09:29 — REGNUM В Ингушетии 26 мая состоялись праймериз «Единой России». Избиратели республики смогли выразить свое мнение по поводу представителей партии, за которых они бы проголосовали на выборах 9 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Всего на 12 счетных участков пришел 10 891 человек, что составляет 10,55% избирателей. В городах Магас, Малгобек, Карабулак, Назрань и в сельском поселении Экажево счетные участки работали с 08:00 до 20:00. В списке участников предварительного голосования по отбору кандидатур для дальнейшего выдвижения от партии в депутаты было заявлено 164 человека.

Как отметил секретарь ингушского отделения партии Зялимхан Евлоев, праймериз — это отличный опыт для политиков, намеренных участвовать в осенней избирательной кампании.

«Внутрипартийная конкуренция — это вещь нужная и правильная. Предварительное голосование необходимо, с одной стороны, чтобы у партии было представление о кандидатах, об их поддержке среди населения. А, с другой стороны, это маленькая избирательная кампания, которая особенно важна для людей, впервые идущих по этому пути. Это отличный опыт, который может им пригодиться во время основной избирательной кампании», — считает Евлоев.

Напомним, праймериз по определению кандидатур от партии «Единая Россия» для выборов впервые прошли в Ингушетии в 2013 году. Тогда это был внутрипартийный отбор для выдвижения от партии кандидатов на должность главы Ингушетии. По итогам голосования действующий глава республики Юнус-Бек Евкуров стал абсолютным лидером.

Согласно календарю выборов на 2019 год в Ингушетии не планируется проведение никаких избирательных кампаний.