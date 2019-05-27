Батальон военной полиции вернулся в Ингушетию из Сирии

Магас, , 08:53 — REGNUM В Ингушетию вернулся из Сирии батальон военной полиции мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Российские военнослужащие в течение почти четырех месяцев выполняли поставленные перед ними командованием задачи, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе округа.

Около 300 военных доставили самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России на аэродром в Северной Осетии, а затем переправили к месту их построянной дислокации в Ингушетии.

Сегодня, 27 мая, в станице Троицкая состоится торжественный митинг, посвященный встрече российского батальона, на котором личному составу будут вручены ведомственные и государственные награды. Во встрече будут участвовать глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, начальник главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации Владимир Ивановский, представители ведомства, местных властей и общественности, ветераны, родные.

Напомним, это уже не первая командировка военных полицейских из Ингушетии в Сирию. Они находились там с февраля 2019 года. В их задачи входила охрана объектов группировки российских войск. Кроме того, батальон обеспечивал правопорядок в освобожденных населенных пунктах и безопасность мирных жителей, сопровождал гуманитарные колонны.

Читайте также: Из Ингушетии в Сирию отправился батальон военной полиции