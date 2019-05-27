Премьер-министр Франции о выборах в Европарламент: «Принимаю результаты»

Париж, , 08:09 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что «смиренно приветствует» результаты европейских выборов, сообщает Le Figaro.

«Со своей стороны, я смиренно принимаю эти результаты: когда мы финишируем вторыми на выборах, мы не можем сказать, что победили. С завтрашнего дня я буду усердно работать над продолжением проекта президент и большинство», — заявил Эдуард Филипп после того, как партия «Национальное объединение» опередила правящую партию на выборах в Европарламент.

Премьер-министр добавил, что «старые политические расколы» исчезли «появились новые».

«Многие из наших соотечественников считают, что настало время для альтернативных решений, для крайних решений», — отметил Эдуард Филипп, объясняя результаты выборов в Европарламент, которые состоялись 26 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что услышал «послание многих французов об экологической необходимости».