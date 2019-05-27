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В Свердловской области подвели итоги праймериз

Политика

Работало 107 счётных участков

Екатеринбург, 27 мая 2019, 06:31 — REGNUM  В Свердловской области прошедшее 26 мая предварительное голосование продемонстрировало «устойчивый интерес уральцев к выборам». Об этом говорится в официальном сообщении областного отделения «Единой России».

Всего по области было открыто 107 счётных участков. При этом в праймериз по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу №174 приняли участие 30 551 человек или 6,82% от общего числа избирателей. Самая высокая явка была в Волчанске — 1096 человек или 14,86%.

Как пишет издание Накануне.Ru, победу на праймериз одержал биатлонист Антон Шипулин. Добавим также, что предварительное голосование было по определению кандидатов на места в областном Заксобрании и в представительных органах местного самоуправления.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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