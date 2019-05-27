Накануне праймериз лидер хабаровских единороссов Луговской покинул пост

Хабаровск, , 06:14 — REGNUM В Хабаровском крае прошло предварительное голосовании «Единой России». Партийцы и их сторонники решали, кто будет выдвинут на выборы в Законодательную думу Хабаровского края. Выборы пройдут в единый день голосования в сентябре 2019 года. Праймериз были отмечены неожиданным событием: лидер хабаровских единороссов Сергей Луговской неожиданно, в самый последний момент, сообщил не только о том, что покидает свой пост, но и об отказе от участия в выборах, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Бессменный на протяжении многих лет лидер фракции «Единой России» в Законодательной думе Хабаровского края Сергей Луговской прокомментировал свое решение:

«Я принял решение о сложении с себя полномочий секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия». Кроме этого, я снимаю кандидатуру с участия в предварительном голосовании. Это взвешенный и обдуманный шаг, который обусловлен рядом причин. Пришло время политиков новой формации, жители Хабаровского края ждут перемен. Ведь именно от результатов этих выборов будет зависеть дальнейший путь развития нашего региона и его будущее».

Временно исполняющего обязанности секретаря РО «ЕР» в Хабаровском крае назначат на заседании президиума генсовета «Единой России» уже в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до праймериз в Региональном отделении «Единой России» произошел раскол. Группа видных единороссов под руководством ректора ТОГУ Сергея Иванченко заявила о создании движения «Время перемен». В своем заявлении единороссы — «раскольники» заявили, что «дальше так жить невозможно, что реготделение погрязло во внутрипартийных дрязгах, что партии необходимо обновление.

В регионе было заговорили о том, что в рядах «Единой России» нет единства, а подобный выпад накануне выборов чреват для «раскольников» самыми тяжелыми последствиями. Однако «Время перемен» неожиданно поддержали высшие чины «ЕР». Именно этому движению сегодня пророчат успех, на него возлагают надежды.

Благожелательно о «Времени перемен» высказался и хабаровский губернатор от ЛДПР Сергей Фургал, заявивший, что готов поддержать всех, кто стремиться сделать жизнь людей в крае лучше.

Однако после этого в почтовых ящиках жителей края стали появляться листовки с символикой «Времени перемен», в которых гражданам сообщалось, что движение поддержано губернатором Фургалом.

После этого в эфире регионального телевидения Сергей Фургал открестился от «Времени перемен», попросив «не спекулировать его именем». Фургал подчеркнул, что готов поддержать человека, личность, но никакую партию поддерживать не намерен.

Однако листовки уже сыграли свою роль: реготделение КПРФ обвинило Сергея Фургала в обмане избирателей, на том основании, что народ голосовал за оппозиционного губернатора и против «Единой России».