Довыборы в нижегородскую думу и Заксобрание: итоги праймериз

Нижний Новгород, , 03:01 — REGNUM В Нижегородской области, где 8 сентября 2019 года предстоят довыборы в думу Нижнего Новгорода и Заксобрание, в праймериз «Единой России» приняли участие почти 27 тыс. жителей. Явка составила свыше 8,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном отделении «Единой России».

В Нижнем Новгороде, где из-за досрочного сложения полномочий без представителей осталось пять округов, на счётные участки пришли свыше 11,5 тыс. горожан. Окончательные результаты праймериз будут известны позднее, но уже сейчас есть явные лидеры.

Наибольшее число голосов по избирательному округу №9 Ленинского района Нижнего Новгорода, а именно 73,1%, набрала глава молодёжного парламента при Заксобрании Нижегородской области Татьяна Скоробогатова. По округу №15, который расположен в Канавинском районе столицы региона, лидирует с поддержкой 73,6% пришедших на праймериз гендиректор телекомпании «Волга» Руслан Станчев. В том же районе, но по участку №16, в лидерах директор Нижегородского государственного цирка — Инна Ванькина, которую поддержали 69,7%. По 21-му округу в Сормовском районе с поддержкой 75,1% в лидеры вышел директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования» Павел Пашинин. А по округу №24, что находится также в Сормовском районе, лидирует с показателем 76,8% президент Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Евгений Костин.

Довыборы в сентябре предстоят и в Кстовском районе, где жители округа №20 будут определяться со своим представителем в Заксобрании. На праймериз наибольшую поддержку (87,2%) получил замгенерального директора по связям с общественностью — начальник центра ООО «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

Напомним, в сентября выборные кампании пройдут в 45 регионах России, где заместят 18 высших должностей, в 13 субъектах Федерации выберут депутатов региональных парламентов, в 21 — депутатов административных центров, в трёх регионах пройдут выборы глав столиц. Помимо этого, в ходе 14 кампаний должны пройти выборы в органы местного самоуправления. В результате единого дня голосования должен быть замещён 38 231 мандат. Пройдут досрочные выборы и четырёх депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.