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Выборы в Европарламент: в Италии явка превысила 16%

Политика

В Италии также выбирают региональные и местные власти

Рим, 26 мая 2019, 15:06 — REGNUM  По данным на 12:00 местного времени, явка на выборы в Европарламент в Италии составила 16,72%, сообщили в воскресенье, 26 мая, в избирательной комиссии.

Активность избирателей находится на том же уровне, что и на выборах 2014 года.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент. В нескольких странах голосование уже завершено. В Италии, кроме того, выбирают губернатора региона Пьемонт (Турин), также проходят муниципальные выборы. На выборах в Европарламент 50 миллионов избирателей Италии выберут 73 депутата (из 750).

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Выборы в Европарламент-2019
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