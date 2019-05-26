Выборы в Европарламент: в Италии явка превысила 16%

Рим, , 15:06 — REGNUM По данным на 12:00 местного времени, явка на выборы в Европарламент в Италии составила 16,72%, сообщили в воскресенье, 26 мая, в избирательной комиссии.

Активность избирателей находится на том же уровне, что и на выборах 2014 года.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент. В нескольких странах голосование уже завершено. В Италии, кроме того, выбирают губернатора региона Пьемонт (Турин), также проходят муниципальные выборы. На выборах в Европарламент 50 миллионов избирателей Италии выберут 73 депутата (из 750).