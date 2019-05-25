В новгородском правительстве самым богатым оказался министр образования

Великий Новгород, , 17:12 — REGNUM Совокупный доход министра образования Новгородской области Павла Татаренко и его супруги в 2018 году составил 14,3 млн рублей: около 4,4 млн рублей дохода получил сам министр, почти 10 млн рублей — его супруга. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства Новгородской области, опубликованных на официальном сайте органов исполнительной власти региона.

В сведениях о доходе министра Татаренко помечено, что они включают доход от продажи квартиры и доход по предыдущему месту работы (он был территориальным менеджером Сбербанка и работал в Санкт-Петербурге — прим. ИА REGNUM), а в доходах его супруги — доход от продажи автомобиля, кредитные средства и накопления за предыдущие годы. При этом в собственности у супруги Татаренко остался автомобиль BMW X1, квартира (33,5 кв метра) с тремя машиноместами и нежилое помещение, в собственности министра — квартира площадью 82,7 кв метра.

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На втором месте по доходам за 2018 год — начальник инспекции государственного строительного надзора Игорь Камаев, заработавший 8,9 млн рублей. Его супруга отчиталась о доходе в 780 тыс.рублей. В собственности Камаева — квартира площадью 64,9 кв метра и нежилое помещение.

Первый заместитель губернатора Новгородской области и руководитель губернаторской администрации Сергей Сорокин в 2018 году заработал 2,6 млн рублей, его супруга — 4,1 млн рублей. В собственности Сорокина — доли в трёх квартирах, у его супруги — земельный участок (6 соток), в совместной собственности супруги с несовершеннолетним ребёнком — ещё один участок (1200 кв метров) с жилым домом (120,7 кв метра). У Сергея Сорокина — два автомобиля: джип Wrangler и Peugeot 301, у его супруги — Toyota 4Runner и прицеп.

Первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина отчиталась о доходе в 2,8 млн рублей, её супруг заработал 556 тыс. рублей. В долевой собственности Мининой с супругом — земельный участок (259 кв метров) и жилой дом (168,5 кв метра), в собственности супруга — квартира (37,3 кв метра), доли в ещё одной земельной участке с жилым домом и баней, а также автомобили Hyunday IX35 иSsangyong Kyron.

Из всех остальных заместителей губернатора Новгородской области наибольший доход за 2018 год оказался у Максима Владимирова — около 3,5 млн рублей, ещё 3,5 млн рублей заработала его супруга. Доход других замов Никитина в 2018 году составлял от 2,3 до 2,7 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Новгородской области — губернатор региона Андрей Никитин отчитался 2,3 млн рублей дохода в 2018 году, его супруга заработала в 2018 году около 6 млн рублей.

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