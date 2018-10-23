Новгородский министр: «Лидеры России» драматично изменили мою судьбу

Великий Новгород, , 10:42 — REGNUM 24 октября завершается приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе «Лидеры России», который призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны, выявить сильных управленцев и дать им возможности для самореализации. В 2017 году в финал конкурса вышли пять уроженцев Новгородской области. Один из них — Павел Татаренко — впоследствии занял должность министра образования региона.

: Вы были участником кадрового конкурса «Лидеры России» в прошлом сезоне. Что стимулировало Вас к участию в конкурсе? Были ли сомнения?

Стимулировали меня исключительно интерес и желание проверить себя, сравнить свои возможности с остальными конкурсантами. Сомнения, естественно, были: честно говоря, я даже не ожидал и не верил, что это действительно работающий конкурс, с помощью которого можно добиться чего-то, получить какой-то результат.

: То есть Вы решили просто попробовать?

У меня не было конкретной цели или замысла, что благодаря конкурсу я получу карьерный рост. Я достаточно хорошо работал, хорошо чувствовал себя в этой должности (Павел Татаренко был территориальным менеджером ОАО «Сбербанк» — прим. ИА REGNUM) и не собирался никуда двигаться.

: Тем не менее участие в конкурсе Вы приняли. И какое впечатление произвела на Вас система экспертной оценки участников и в целом организация конкурса?

Впечатления оказались гораздо выше ожидаемого. Я думал, что всё будет гораздо проще, что всё это пройти можно будет без особых усилий. А на самом деле система оценки оказалась достаточно непростой, начиная от этапов прохождения тестов на элементарные знания и завершая очным этапом, когда тебя оценивали эксперты: это работа в различных командах, где максимально разносторонне смотрели на твои компетенции.

: Какой-то «идеальный личный результат» Вы представляли? Повышение уровня знаний, расширение контактов, если не новую работу — то что?

Честно говоря, я даже не предполагал, что благодаря конкурсу можно, действительно, и знания получить, и личные контакты. Я думал, что было бы здорово выиграть, получить образовательный грант и дополнительно ещё поучиться в какой-нибудь школе MBA — наверное, это была основная задача, которую я ставил.

: Как Вы планировали потратить образовательный грант и как в итоге потратили, какие программы обучения выбрали?

Если честно, я его до сих пор не потратил. Было много разных мыслей, в том числе и передать его — но, к сожалению, в рамках действующих правил это непросто. Почему не потратил? Меня взяли на обучение в кадровый резерв.

: Очевидно, что конкурс повлиял на Вашу карьеру — Вы получили должность министра образования Новгородской области. А как конкурс повлиял в целом на Вашу жизнь?

Это было для меня достаточно неожиданно, я не работал на государственной службе. Надо было подумать, сопоставить — ведь это действительно ответственная, серьёзная работа. Скажем так: это драматично изменило мою судьбу.

: Драматично?

Да, это существенно развернуло меня как личность, чему я, честно говоря, очень рад. У меня были немного другие представления о государственной службе, но теперь я понимаю, насколько это объёмная, интересная, ответственная работа.

: Насколько быстро после результатов конкурса вы получили новое назначение?

С губернатором Новгородской области Андреем Никитиным (глава региона второй год подряд выступает наставником участников конкурса — прим. ИА REGNUM) мы познакомились на финале конкурса в Сочи. Затем уже мы встретились в Новгороде, где он и предложил мне поучаствовать в конкурсном отборе на должность министра образования. Всё это произошло в течение двух месяцев.

: До окончания приёма заявок от конкурсантов нового сезона остаётся совсем немного времени. Что Вы им пожелаете?

Мои пожелания простые: быть самим собой, не бояться и стараться максимально концентрированно показать то, на что способен.