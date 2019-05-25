Путин поздравил лидеров африканских стран с Днём Африки

Москва, , 12:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления лидерам африканских стран по случаю празднования Дня Африки. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована сегодня, 25 мая, на официальном сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки — праздника, символизирующего единство и взаимовыручку народов вашего континента, их стремление к независимости, миру и процветанию», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Путин считает, что страны Африканского континента идут по пусти социально-экономического и научно-технического развития и с каждым годом играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Россия, в свою очередь, всемерно поддерживает усилия стран Африки, которые направлены на урегулирование локальных конфликтов и кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, на борьбу с трансграничной преступностью и наркотрафиком, а также другим вызовам и угрозам глобальной безопасности.

Помимо прочего, президент Путин выразил надежду, что предстоящий в этом году саммит «Россия — Африка», а также экономический форум в октябре в Сочи, должны послужить качественному наращиванию российско-африканских отношений.