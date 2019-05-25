Лидер индийской оппозиции проиграл выборы на «родном участке»

Нью-Дели, , 12:28 — REGNUM Председатель ведущей оппозиционной партии Индийского национального конгресса (ИНК) Рахул Ганди проиграл выборы в родной «избирательной вотчине» — в городе Аметхи в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Амехти — избирательный округ семьи Неру-Ганди с 1980 года. Он был оплотом Конгресса с момента его образования в 1966 году.

На пресс-конференции в штабе ИНК Рахул Ганди заявил, что «полностью принимает выбор населения Индии». Он взял на себя полную ответственность за поражение Индийского национального конгресса на выборах и пообещал продолжить «идеологическую борьбу» с правящей Бхаратия джаната парти (БДП). Напомним, что по итогам голосования ИНК получил лишь 53 места в парламенте.

Рахул Ганди также признал свое поражение в своей родной «избирательной вотчине» — Аметхи. Победу с перевесом в 55 тысяч голосов одержала вице-президент правящей Бхаратия джаната парти и министр текстиля Индии Смрити Ирани. Рахул Ганди попросил Смрити Ирани «приглядывать за Аметхи с любовью и заботой, оправдывая оказанное ей доверие».

Напомним, что 23 мая стали известны результаты всеобщих парламентских выборов в Индии. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, получившая 303 из 543 мест в парламенте.