Американского шпиона Пола Уилана на Марию Бутину менять не будут — МИД РФ

Мехико, , 10:26 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американского гражданина Пола Уилана, арестованного в Москве, на российскую гражданку Марию Бутину, которую осудили в США за якобы деятельность в качестве незарегистрированного иностранного агента. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает РИА Новости.

По словам Рябкова, речи об обмене Бутиной на Уилана быть не может, так как американскому гражданину приговор ещё не вынесен. Также Рябков отметил, что российская сторона предлагала США обменять только Виктора Бута и Константина Ярошенко — про кого-либо другого речь не шла.

«Предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко с нашей стороны, никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц. Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, — это просто домыслы, ничего такого нет», — рассказал Рябков.

Также он подчеркнул, что заявления посольства США в Москве о том, что в деле Уилана якобы нет никаких доказательств, на ситуацию не повлияет. Рябков отметил, что никто не знает, какой именно приговор будет вынесен Уилану, и будет ли предложено его обменять.

Напомним, что Уилан был задержан в москве в конце декабря 2018 года прямо во время проведения шпионской акции. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.