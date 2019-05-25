Пушков успокоил начальника Генштаба ВСУ, шокированного Крымом

Москва, , 08:53 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление нового начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который сказал, что в 2010 году он был «шокирован» впечатлениями от поездки в Крым на отдых.

Напомним, что Хомчак после своего назначения рассказал, что ещё в 2010 году он побывал в Крымуна отдыхе в санатории. Он поведал, что был шокирован якобы повсеместной рекламой российской водки и изображениями российского флага. Сам полуостров Хомчак охарактеризовал как «плохой остаток СССР». В связи с этим Хомчак сделал вывод, что Украину начала терять Крым ещё до 2014 года.

Пушков считает, что слова Хомчака лишний раз доказывают, что Крым никогда не был органичной частью Украины.

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — написал сенатор на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Также Пушков напомнил, что на момент поездки Хомчака в Крым в 2010 году, полуостров был в составе независимой Украины на протяжении 20 лет. При этом Киев не вложил в Крым «ни гривны».