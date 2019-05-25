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Болтон обвинил КНДР в нарушении резолюций ООН

Политика

И заявил, что США не будут менять свою позицию по Северной Корее

Болтон обвинил КНДР в нарушении резолюций ООН
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
КНДР

Вашингтон, 25 мая 2019, 05:40 — REGNUM  Недавние ракетные испытания в КНДР нарушают резолюции Организации Объединенных Наций (ООН), заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции, сообщает Reuters.

«Резолюции ООН запрещают запуски любых баллистических ракет», — добавил он.

Болтон подчеркнул, что Вашингтон не намерен менять свою позицию, озвученную в ходе встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. По его словам, «Трамп оставил для Кима дверь открытой».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая ряд СМИ сообщил о запуске «неопознанных снарядов» с территории КНДР в восточном направлении.

Предполагается, что запуск ракет малой дальности был осуществлен из северокорейской провинции Пхенан-Пукто, к северу от Пхеньяна. На это Дональд Трамп сообщил, что произошедшее не подорвало доверие между Вашингтоном и Пхеньяном.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп отреагировал на ракетные испытания КНДР

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США и КНДР
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