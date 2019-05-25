Трамп расстроился из-за отставки Мэй

Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп расстроился из-за ухода в отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом американский президент заявил журналистам на лужайке Белого дома.

«Я расстроился из-за отставки Мэй, мне она очень нравилась. Она хорошая, сильная женщина, она упорно работала. Она решила сделать нечто такое, из-за чего некоторые люди очень удивились, а некоторые сочли, что это хорошо для страны», — заявил он.

Трамп добавил, что в течении двух недель увидится с Мэй в ходе своего визита в Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об уходе в отставку с 7 июня. Она решила покинуть пост главы правительства, а также пост лидера правящей Консервативной партии.

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