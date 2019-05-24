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Военные США обвиняют Иран в атаке против танкеров Саудовской Аравии

Политика

И в ракетном обстреле «зеленой зоны» Багдада

Вашингтон, 24 мая 2019, 22:47 — REGNUM  Военные США считают иранский «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР) ответственным за нападение на танкеры Саудовской Аравии у берегов ОАЭ, 24 мая передает агентство Reuters.

«Мы считаем КСИР ответственным за атаку против судоходства в Фуджейре», — заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Майкл Гилдей.

Также Гилдей заявил, что «подконтрольные Ирану» силы стоят за ракетным обстрелом «зеленой зоны» Багдада.

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Противостояние Ирана и США
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