Трамп опечален решением Мэй уйти в отставку

Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне огорчен решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку. Об этом он заявил журналистам сегодня, 24 мая.

«Мне жаль. Она очень много работала. Мне она очень нравилась», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тереза Мэй объявила, что 7 июня она уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании и одновременно с поста лидера правящей Консервативной партии.

Фактически Мэй уходит в отставку под давлением своих сопартийцев, которые крайне недовольны тем обновленным соглашением по Brexit, которое Мэй выторговала у евробюрократов.

Напомним, что Трамп приветствовал выход Великобритании из Евросоюза и даже обещал Соединённому Королевству некий эксклюзивный торговый договор, однако дальше слов дело не пошло.