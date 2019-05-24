В Пекине прошли китайско-бразильские переговоры

Пекин, , 19:08 — REGNUM В Пекине с визитом находится вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау. В Доме народных собраний китайской столицы встречу с ним провел председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 24 мая Синьхуа.

По мнению лидера КНР, Китай и Бразилия, как крупнейшие развивающиеся страны в восточном и западном полушариях, стремятся к совместному развитию и имеют огромный потенциал воздействия на процесс формирования многополярного мира.

Си Цзиньпин призвал стороны уважать, доверять и поддерживать друг друга, превращать двусторонние отношения в образец взаимодействия стран с формирующимися рынками, совместного вклада в строительство единой судьбы человечества.

Китай всецело поддерживает активное участие Бразилии в проекте «Пояса и пути», открывающий широкие перспективы развития китайско-бразильских отношений, заключил Си Цзиньпин.

Моурау, в свою очередь, передал китайскому лидеру послание президента Бразилии Жаира Болсонару и подчеркнул, что новое бразильское правительство высоко оценивает китайский вклад в развитие мировой экономики и экономического роста. Он отметил тесное сопряжение бразильского «Плана по инвестиционным партнерам» с инициативой «Пояса и пути», расширение сфер взаимодействия его страны с Китаем.

С бразильской стороны также прозвучал призыв к совместному противостоянию протекционизму и защите многосторонних принципов и системы международной торговли.

Ранее с вице-президентом Бразилии встречу провел председатель Всекитайского комитета (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ян.

Напомним, что новый президент Жаир Болсонару вступил в должность 1 января 2019 года, сменив в ней прежнего президента Мишела Темера, который в марте 2019 года был арестован по подозрению в коррупции.