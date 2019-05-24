Сергей Скрипаль хочет во что-то поиграть – лидер движения «Суть времени»

Москва, , 18:48 — REGNUM Не исключено, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль становится соучастником каких-то теневых игр, которые ведут спецслужбы Великобритании, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 24 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если он жив, то никакому «Новичку» места нет. Но раз он жив, значит, это был не «Новичок», — сказал Кургинян. — Кроме того, Скрипаль сам игрок. Он чувствует моменты, когда он оказывается потенциально востребованным. У меня впечатление, что Скрипаль становится соучастником каких-то теневых спецслужбистских английских игр. И он всё больше сам хочет во что-то поиграть. Это полковник ГРУ, который предал. Он уже в раздвоении личности. Он совершенно явно хотел бы продать себя кому-нибудь подороже, включая русских. Это типичная политика человека, который раздвоился».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, издание «Московский комсомолец» опубликовало аудиозапись голосового сообщения, которое предположительно бывший полковник ГРУ, предатель Сергей Скрипаль оставил своей племяннице Виктории Скрипаль. Доказательств того, что на записи говорит Сергей Скрипаль, издание не приводит.

Также отметим, что бывший полковник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона и осуждённый в России, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери, так как, по версии британских властей, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы было произведёно в России. Доказать свою версию официальный Лондон до сих пор не смог.

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