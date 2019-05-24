Консервативная партия Великобритании всё равно будет против РФ – Кургинян

Москва, , 18:12 — REGNUM Лейбористская партия Великобритании ждёт и думает, как ей воспользоваться внутренним конфликтом в рядах Консервативной партии Соединённого Королевства, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 24 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о том, как изменится политика официального Лондона в отношении Москвы после ухода действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй со своего поста.

«Консерваторы всё равно будут настроены против России, — сказал Кургинян. — Такова традиция. Но сейчас чаша весов клонится в сторону лейбористов. И лейбористы ждут и выдерживают, и думают, как им воспользоваться внутренним конфликтом в Консервативной партии. А там задние скамейки не соглашаются с передними скамейками. Но консерваторы не полные идиоты — они понимают, что если они чуть-чуть задержат с выдвижением лидера, то всё, конец».

В связи с этим Кургинян добавил, что президент США Дональд Трамп одинаково боится Европы и Китая.

«Значит, разгром континентальной Европы возможен только тогда, когда уйдёт Британия, — добавил лидер движения «Суть времени». — Мы возвращаемся к эпохе Первой мировой войны. Великобритания отдельно, а континентальная Европа отдельно. А если Европа начнёт чесать репу и договариваться с Китаем? Что будет делать Трамп? Поэтому паника в сверхдержаве номер один».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший глава британского МИДа Борис Джонсон призвал подготовиться к «жёсткому Brexit».

«Чтобы заключить выгодную сделку, нужно подготовиться к плохой сделке», — заявил Джонсон на конференции в Швейцарии.

Отметим, что Джонсона в настоящее время называют наиболее вероятным претендентом на пост премьер-министра Соединённого Королевства после отставки Мэй.

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