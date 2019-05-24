Пятница, 24 Мая 2019 года
15:27:18 МСК

Назарбаеву присвоили пожизненный статус председателя Тюркского совета

Политика

24 мая Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу

Нур-Султан, 24 мая 2019, 15:27 — REGNUM  Лидеры государств Тюркского совета присвоили бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пожизненный статус почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе первого президента Казахстана.

24 мая Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Во время переговоров бывший глава республики подчеркнул необходимость развития межгосударственных связей в рамках Тюркского совета.

Турецкий дипломат отметил, что пожизненный статус почетного председателя Совета сотрудничества присвоен Назарбаеву за значительный вклад в развитие стран тюркского мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с главой внешнеполитического ведомства Казахстана Бейбутом Атамкуловым. Стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений.

Напомним, Нурсултан Назарбаев является пожизненным председателем Совета безопасности Казахстана и имеет широкий круг полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Товарооборот между Казахстаном и Турцией в первом квартале вырос на 50%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить