МИД Франции осудил нападение боевиков на северо-западе ЦАР

Париж, , 15:36 — REGNUM МИД Франции решительно осудил нападение, совершенное вооруженными боевиками в районе Пауа на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР), которое привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Франция выражает свои соболезнования семьям погибших и призывает власти ЦАР как можно скорее привлечь виновных к ответственности.

«Нападение представляет собой серьезное нарушение мирного соглашения от 6 февраля 2019 года, которое было подписано между правительством ЦАР и 14 вооруженными группами при поддержке Африканского союза и Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении МИД Франции.

По мнению французской стороны, это нападение демонстрирует необходимость разоружения и демобилизации вооруженных групп в стране, которые должны прекратить все формы насилия и сложить оружие.

МИД Франции вновь призывает все стороны соблюдать соглашение от 6 февраля, которое открывает реальную перспективу прекращения кризиса в ЦАР.

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций сообщили о гибели порядка 35 человек от рук боевиков на северо-западе ЦАР вблизи границы с Чадом.