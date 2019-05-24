ЦИК Казахстана аккредитовал 248 международных наблюдателей

Нур-Султан, , 13:56 — REGNUM 248 международных наблюдателей аккредитовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана. Об этом 24 мая заявила член ЦИК Зауреш Баймолдина, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, 24 мая комиссия аккредитовала 125 международных наблюдателей, в том числе 109 — от международных организаций и 16 — от восьми иностранных государств.

Своих наблюдателей направили Россия, Турция, Армения, Молдавия, Болгария, Грузия, Малайзия и Латвия. Кроме того, представлены на аккредитацию еще 116 наблюдателей от международных организаций и 7 — от иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК Казахстана разработал регламент проведения телевизионных дебатов кандидатов в президенты республики, который пройдут 29 мая 2019 года на телеканале «Хабар».