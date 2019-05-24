Митинги в Индонезии: Япония не выпустила предупреждение о поездках в страну

Джакарта, , 13:50 — REGNUM В посольстве Японии объявили, что не будут предупреждать граждан своей страны, которые собираются отправится в Индонезию, о возможных беспорядках в Джакарте, сообщает Antaranews.

«Мы не планировали выпускать предупреждение о поездках, связанных с условиями безопасности в Джакарте», — заявил глава информационного и культурного отдела посольства Японии в Индонезии Такеяма Кеничи.

Однако, по словам Такеяма Кеничи, посольство Японии в Джакарте следит за развитием ситуации в стране и предупредило японских туристов, которые пребывают в Джакарте, сохранять бдительность и осторожность, избегать места проведения акций протеста и демонстрации.

Напомним, ряд стран, таких как Австралия, Великобритания, Канада и США, предупредили граждан своих стран быть бдительными, отправляясь в Индонезию, в связи с ситуацией в области безопасности, которая была нарушена в Джакарте из-за массовых протестов после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Индонезии объявила результаты президентских выборов.

Правительство и силы безопасности в Индонезии утверждают, что в настоящее время обстановка в Джакарте в целом благоприятна.