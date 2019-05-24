В Петербурге предлагают снимать действия нотариусов на видео

Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» предложила обязать нотариусов применять средства видеофиксации при удостоверении ряда сделок. Для этого потребуется внести изменения в федеральное законодательство о нотариате.

«Законопроект направлен на создание дополнительного механизма обеспечения прав и законных интересов граждан при совершении нотариальных действий», — сообщили 24 мая в пресс-службе Заксобрания.

По мнению авторов законодательной инициативы, видеозапись нотариального заверения сделок с недвижимостью, а также завещаний, поможет избежать злоупотреблений и преступлений, когда граждане оказываются незаконно лишенными своего имущества.

Кроме того, такая мера защитит не только участников сделки, но и самих нотариусов, которые несут полную имущественную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.

«Согласно закону, нотариусы в обязательном порядке должны проверять удостоверяемые ими документы, разъяснять заявителям их права и обязанности, однако, к сожалению, так происходит не во всех случаях. А ведь последствия от таких нарушений могут быть самыми тяжелыми, вплоть до того, что люди теряют свое имущество», — поясняет один из авторов документа, депутат Денис Четырбок.

Изменения предлагается ввести с 2021 года, чтобы дать нотариусам время подготовиться и оснастить рабочие места необходимой видеотехникой. Порядок и места хранения отснятых кадров нотариальных действий предлагается определить Федеральной нотариальной палате.

Если эту инициативу одобрит Заксобрание Санкт-Петербурга в целом, ее направят в Госдуму.

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