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Индийский национальный конгресс: уважаем мнение народа, поздравляем Моди

Политика

По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, получившая 303 из 543 мест в парламенте, в то врем как оппозиционный Индийский национальный конгресс обеспечил себе лишь 52 места

Нью-Дели, 24 мая 2019, 13:43 — REGNUM  Генеральный секретарь ведущей оппозиционной партии Индии — Индийского национального конгресса (ИНК) — Приянка Ганди поздравила от имени партии действующего премьер-министра и лидера правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Нарендру Моди с победой на всеобщих выборах в парламент Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Приянка Ганди, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнула, что Индийский национальный конгресс «полностью уважает решение народа Индии». Она также поздравила Бхаратия джаната парти и председателя федерального правительства Нарендру Моди с «уверенной победой на прошедших выборах».

Напомним, что 23 мая стали известны результаты всеобщих парламентских выборов в Индии. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, получившая 303 из 543 мест в парламенте. Отметим, что на прошедших выборах ИНК продемонстрировал слабые результаты. По итогам голосования Индийский национальный конгресс смог обеспечить себе лишь 52 места в парламенте.

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Зарубежная хроника
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