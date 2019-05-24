Президент Турции: идеология в сфере образования никому не принесет пользу

Анкара, , 14:11 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Я считаю нужным искренне предупредить, что перевод такого вопроса, затрагивающего все 82 миллиона человек нашего населения, как образование, на почву идеологии, замена созидания разрушением, никому не принесет пользы».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «У нас есть благоприятная почва для того, чтобы сделать ещё большие шаги. Мы можем реализовать наши объемные и прекрасно подготовленные проекты, касающиеся, в первую очередь, учебного плана. Я считаю, что реформа, о которой объявило Министерство образования на прошлой неделе, является важным шагом в этой плоскости. Этот пакет реформ, в подготовке которого приняли участие все заинтересованные в образовательной сфере стороны, содержит важные изменения, охватывающие все: от развития индивидуальных способностей обучающихся до повышения продуктивности преподавателей». Турецкий лидер также добавил: «В ближайшем будущем эксперты, без сомнения, выскажутся о своих идеях и критических замечаниях относительно содержания пакета реформ. В рамках высказанных ими предложений станет возможным восполнить допущенные упущения, если они будут иметь место, и в целом ещё больше оптимизировать реформу. Искренняя критика, продиктованная лучшими намерениями, будет учтена и принята во внимание, будут сделаны необходимые преобразования».