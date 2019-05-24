Пятница, 24 Мая 2019 года
01:47:32 МСК

Приднестровье сократит численность силовиков на границе с Молдавией

Политика

Это шаг, направленный на обеспечение свободы передвижения. Чем ответит Кишинев?

Тирасполь, 24 мая 2019, 01:47 — REGNUM  Приднестровье готово значительно сократить численность представителей правоохранительных органов на границе с Молдавией. Как сообщили в делегации ПМР в Объединенной контрольной комиссии, сотрудники миграционной службы больше не будут присутствовать на пунктах пропуска, а их функции будут выполнять пограничники, передает ИА REGNUM.

Это предусмотрено распоряжением президента ПМР «О мерах, направленных на оптимизацию деятельности органов государственной власти при осуществлении контроля в пунктах пропуска через государственную границу ПМР».

Решение направлено на упрощение процедур, связанных с пересечением пунктов пропуска «в интересах граждан ПМР и прибывающих иностранных граждан», и связано с дискуссиями по обеспечению свободы передвижения, которые в последние годы ведут Молдавия и ПМР на различных уровнях переговорного процесса.

Делегация Приднестровья в ОКК подчеркивает, что в связи с принятием документа количество и инфраструктура постов не претерпят изменений. В то же время численность правоохранителей на пунктах пропуска будет существенно сокращена.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приднестровское урегулирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить