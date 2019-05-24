Молдавия: между погромом и гражданским конфликтом

Кишинёв, , 01:35 — REGNUM Флешмоб против повышения цен на топливо и экономической политики правительства, организованный в столице Молдавии Кишиневе оппозиционным блоком ACUM, едва не обернулся столкновениями. Как передает ИА REGNUM, группа агрессивно настроенных молодых людей, предположительно организованных правящей Демпартией, провели контрпротест, выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес оппозиционеров.

Молодые люди действовали под защитой полиции, а их действиями руководили представители правящей Демпартии, включая одиозного экс-депутата Константина Цуцу. В оппозиции заявили, что действия провокаторов направлены на запугивание оппонентов властей и являются прелюдией к гражданскому конфликту, который провоцирует правящая Демпартия.

Бывший постпред Молдавии в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре отметил сходство действий властей с событиями, предшествующими еврейскому погрому в Кишиневе в 1903 году. «Очень похоже на то, что происходило перед Погромом 1903 г. в Кишиневе. Полиция не просто бездействовала, она защищала погромщиков. Провоцировала погром», — отмечает Тулбуре.

Он считает, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк «организовал репетицию погрома». «Пока репетицию. Пока без жертв», — добавил он.