Трамп заявил о желании поскорей встретиться с Си Цзиньпином

Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о желании провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита G20 в июне 2019 года в японской Осаке. Об этом Трамп сообщали в ходе своего выступления в Белом доме.

«С нетерпением жду встречи с председателем Си на саммите G20», — заявил Трамп.

Трамп отметил, что надеется на заключение справедливой торговой сделки с Китаем. Также он пообещал выделить $16 млрд на поддержку фермеров, которые могут пострадать в результате торговой войны с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Китай потребовал от Соединенных Штатов отменить «неправильные решения» для возобновления торговых переговоров. По словам главы минторга КНР, переговоры могут проходить лишь на основе равенства и взаимного уважения сторон.

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